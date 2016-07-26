Гражданская ассамблея и Общественная палата объединят усилия

Депутаты Законодательного Собрания края рассмотрели законопроект о работе Общественной палаты и Гражданской ассамблее Красноярского края.

Начальник управления общественных связей губернатора Роман Баринов рассказал депутатам о проекте закона. По его словам, с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», который установил новые общие подходы к формированию и деятельности региональных общественных палат.

Вместе с тем, на территории региона уже более 10 лет функционирует Гражданская ассамблея, опыт работы которой уникален. Задача нового закона — обеспечить правовое регулирование деятельности Общественной палаты в соответствии с федеральными требованиями и одновременно сохранить Гражданскую ассамблею как эффективный инструмент, максимально отвечающий запросам общественных организаций и объединений.

Закон прописывает права, порядок формирования и состав Общественной палаты. Так, установлено минимальное количество ее членов — 21 человек, при этом 7 членов утверждаются губернатором, еще 7 членов — Законодательным Собранием. Затем утвержденные две трети состава определят еще семь человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Принцип формирования Гражданской ассамблеи другой, отметил докладчик. Сейчас ассамблея состоит из 14 палат (ветеранов, молодежи, организаций инвалидов, творческих союзов, правозащитных организаций, национальностей и так далее). Роман Баринов допустил, что в дальнейшем количество палат может вырасти в зависимости от направления деятельности общественных организаций.

Ограничений по количеству членов в палатах Гражданской ассамблеи не предусмотрено — каждая общественная организация или объединение имеют право быть представленными в какой-либо из палат (но не более чем в одной). Закон прописывает также взаимоотношения Общественной палаты и Гражданской ассамблеи, которая становится консультативно-совещательным органом, осуществляющим широкое обсуждение общественно значимых вопросов и разработку предложений по их решению.

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Присутствовавшие на заседании комитета члены Гражданской ассамблеи Красноярского края рассказали о работе над настоящим проектом закона — она длилась около года. Первоначальная редакция, не учитывающая опыт работы Гражданской ассамблеи, была отвергнута большинством экспертов. Общую точку зрения высказал председатель совета Гражданской ассамблеи Алексей Менщиков, подчеркнувший, что обсуждаемый проект — наиболее удачный вариант, учитывающий как федеральные требования, так и уникальный опыт формирования гражданского общества в Красноярском крае.

Комитет принял решение согласиться с концепцией двухуровневого главного общественного органа в крае и согласовал вынесение законопроекта на сессию. Для подготовки закона ко второму чтению депутаты пригласили в качестве экспертов членов ныне действующей Гражданской ассамблеи края.