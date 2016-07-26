Хор жалобщиков и борщ от робота: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 5°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В 11:00 молодых родителей приглашают на обучающие курсы «Умное родительство» (0+). На занятии родители вместе с педагогами-психологами обсудят карту возрастных потребностей, типичные проблемные ситуации, и то, как книга может стать важным ресурсом для совместной эмоциональной связи. Запись и дополнительная информация по телефону +7 (913) 831-04-05. Место действия: Музейный центр. Площадь мира.

В 11:00, и.о. председателя Правительства края Виктор Томенко проведет заседание Правительства Красноярского края, на котором в рамках подготовки нового трёхлетнего бюджета будут утверждены все отраслевые и государственные программы на 2018-2020 г. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 14:00 в Красноярске обсудят готовность предприятий ответственных за содержание улично-дорожной сети города к зиме, закупку противогололёдных материалов, а также будет продемонстрирована новая техника для уборки улиц. Подробнее читайте на Newslab.ru.

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В 18:30 выступление «Хора жалобщиков Красноярска» откроет XII биеннале «Мир и Miръ» в музейном центре «Площадь мира» (12+). Также в рамках открытия можно будет принять участие в перформансе «Трансцендентальный борщ», где робот-повар в реальном времени будет готовит разные борщи, сваренные на основе индекса трансцендентальности текстов. С подробной программой первого дня можно ознакомиться здесь.

В 19:00 красноярцев приглашают на матч Высшей хоккейной лиги. «Сокол» в этот вечер сыграет с многолетним участником КХЛ, а с нового сезона дебютантом «вышки» — новокузнецким «Металлургом». В этом году соперники уже трижды играли друг с другом в рамках товарищеских матчей. 21 августа в Новокузнецке сильнее оказались хозяева льда — 6:3. Затем в Красноярске со счетом 3:1 победил уже «Сокол». А 30 августа в Санкт-Петербурге в рамках турнира памяти Валерия Шилова наша команда крупно обыграла соперника — 6:1. Сегодня — более важная игра — официальная и историческая, ведь эти соперники в чемпионатах ВХЛ друг с другом доселе не встречались. Место действия: Спортивный комплекс «Арена. Север» (0+).