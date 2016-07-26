В Красноярске лыжники получили тренерские сертификаты и призы от РУСАЛа и En+

В Красноярске в «Академии биатлона» 4 октября состоялось награждение победителей кубка «На лыжи!» и вручение сертификатов тренерам, прошедшим курс повышения квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в лыжных гонках».

Мероприятия прошли в рамках благотворительного проекта «На лыжи!». Этот проект направлен на развитие лыжного спорта в Сибири, подготовку нового поколения чемпионов и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Инициатива реализуется с 2016 года на территории республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями компании En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Курсы для тренеров проходили 10 дней. Специалисты — директор НИИ Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Елена Реуцкая и старший научный сотрудник НИИ университета Наталья Павлова — рассказали об особенностях спортивной подготовки лыжников и медицинском сопровождении спортсменов.

Среди актуальных вопросов — особенности подготовки лыжников к индивидуальным и командным гонкам, структура тренировочного процесса и психотехники предстартовой подготовки, распределение тренировочной нагрузки по зонам интенсивности в лыжных гонках, возрастные особенности лыжников-гонщиков, формирование долговременной адаптации в системе многолетней подготовки.

По словам Елены Реуцкой, в результате обучения в рамках проекта «На лыжи!» только в Красноярске вышли на новый уровень подготовки нового поколения лыжников более 90 тренеров Академии зимних видов спорта по лыжным гонкам, тренеры спортивных школ из различных муниципальных образований Красноярского края. Все они получили именные сертификаты, свидетельствующее о повышении квалификации.

В рамках торжественного окончания курсов состоялось и награждение юных лыжников. 18 спортсменов Красноярского края стали призёрами и победителями первенства Иркутской области, Красноярского края и республики Хакасия для девушек и юношей младшего и среднего возрастов на призы РУСАЛа и En+. Они получили новые лыжи и лыжные ботинки Fischer, а также лыжные палки и чехлы. Призы уйдут в Красноярск, Шушенское, Краснотуринске, Абан, Енисейский, Ачинск, Канск, Кежемский, Дивногорск. Награждение проводил первый заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев.

«Актуальность проекта „На лыжи!“ для нашего региона бесспорна. Подготовка тренерского состава спортивных школ городов и районов нашего края позволит выйти на качественно новый уровень подготовки юных и профессиональных спортсменов. Наша задача за три года воспитать здесь в Сибири будущее поколение лыжников — членов сборной страны», — отметил Аркадий Кривошеев.

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