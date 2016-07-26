Красноярцев пригласили на фестиваль #Здоровый

С 6 по 7 октября в МВДЦ «Сибирь» пройдет фестиваль про умный и здоровый образ жизни — #Здоровый.

Для горожан подготовили более 50 форматов, на которых можно узнать абсолютно все о формировании правильных пищевых привычек, поучаствовать в донорской акции по сдаче крови, а также принять участие в различных мастер-классах и открыть для себя новые спортивные направления.

На фестивале будут работать специалисты сферы здравоохранения, готовые провести диагностику организма и подсказать, как улучшить его показатели. Кроме того, можно попробовать свои силы в различных видах спорта: керлинг, файербол, воркаут. А самые сильные и уверенные в себе участники фестиваля смогут сдать нормы ГТО и побороться за золотые медали.

Кульминацией фестиваля #Здоровый традиционно станет экстремальное шоу от лучших спортсменов Красноярского края. Зрителей ждут самые сложные трюки на BMX, агрессивных роликах, самокатах, скейтбордах и батутах.

Фестиваль #Здоровый пройдет с 6 по 7 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход и участие в работе всех площадок фестиваля бесплатны. Ознакомиться с программой можно в официальной группе фестиваля или на сайте фестивальздоровый.рф.

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