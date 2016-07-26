В 2018 году комфортную городскую среду смогут создать больше 40 городов и сел

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили изменения в государственной программе «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» на 2018 год. Она предполагает предоставление средств городам и сельских поселениям на благоустройство.

Как рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Елена Цитович, на реализацию программы в 2017 году из бюджетов разных уровней направили 883 млн рублей. Финансирование на следующий год останется прежним — 890 млн, однако мероприятия программы охватят уже не 17 городских округов, а 44 муниципальных образования.

По словам замминистра, это связано с тем, что целью госпрограммы является повышение качества и комфорта среды проживания как городских, так и сельских поселений. Мероприятия программы распределены по двум направлениям (подпрограммам): создание условий для вовлечения граждан в работу по формированию современной среды и благоустройство дворовых и общественных территорий.

Включены в программу и новые мероприятия, которых не было в этом году, в частности организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проведение архитектурного конкурса по благоустройству дворов и общественных территорий, производство социально значимых материалов для населения, проведение обучающих семинаров для управляющих компаний и общественников.

Обсуждая представленную программу, депутаты обратили внимание докладчика на ряд вопросов. Так, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш, присутствующий при обсуждении этого вопроса повестки, высказал мнение о том, что граждане недостаточно вовлечены в реализацию программы, а работы, выполненные в этом году, однотипны. Например, в Железногорске в большинстве дворов ограничились асфальтированием.

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Депутат Вера Оськина высказала опасения по поводу объемов финансирования по каждой конкретной заявке, поскольку сопоставимая с 2017 годом сумма будет направлена во втрое большее количество муниципальных образований. Николай Трикман поинтересовался, как долго продержится Федерация в плане софинансирования программы. На последний вопрос Елена Цитович ответила, что министерство рассчитывает на пятилетний срок реализации программы.

Также депутаты обратили внимание на необходимость проведения подготовительных мероприятий программы (составление перечня заявок, проведение аукционов) в такие сроки, чтобы с началом строительного сезона начались конкретные работы по благоустройству.

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