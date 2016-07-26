Предприниматель заплатит штраф за опасный сахар

Предприниматель из города Ачинска Красноярского края заплатит штраф за сахар с затхлым запахом. В управление Роспотребнадзора с жалобой на белых червяков в купленном сахаре обратился один из потребителей. Сотрудники контролирующего органа завели дело об административном правонарушении и провели экспертизу.

Согласно лабораторным исследованиям продукт признали небезопасным. В Роспотребнадзоре пояснили, что сахар имел затхлый запах, что является нарушением технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

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Специалисты отметили, что наличие этого запаха могло спровоцировать приступы аллергии.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности и по решению арбитражного суда Красноярского края оштрафовали на 30 000 рублей.

Добавим, червяков, на которых жаловался потребитель, в сахаре не обнаружили.

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