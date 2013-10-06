Мир русской деревни и многоликий Галкин: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 6°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В 10:00 в Красноярске начнется донорская акция Donor Sapiens. В фойе МВДЦ «Сибирь» будет работать выездная бригада Красноярского краевого центра крови № 1, где все желающие смогут сдать кровь. Доноры получат бесплатное питание, смогут пообщаться со специалистами сферы здравоохранения и пройти диагностику организма.

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В 13:15 в департаменте городского хозяйства снова обсудят ремонт дорог в Красноярске, а также итоги работы подрядчиков и изменения в схемах организации движения транспорта. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 19:00 Музейном центре «Площадь мира» откроется главный проект биеннале «Мир и мiръ» (12+). Данная выставка — это первая в международном современном искусстве масштабная попытка обзора темы русской деревни. В рамках проекта более тридцати художников из России, Австрии, Германии, Нидерландов и других стран объездили всю Россию, побывали в дремучих сибирских лесах, на Урале и в далекой Якутии.

Параллельно в это же время в Музейном центре «Площадь мира» начнет свою работу выставка «Август 91-го. Люди на площади» (16+). На выставке можно будет увидеть масштабные панорамы площадей, на которых проходили митинги, портреты людей на баррикадах. Особое место в выставке занимают предметы — артефакты того времени, дополняющие фотографии, а также медиапрограммы, включающие историческую хронику и интервью. Музейный центр «Площадь Мира» дополнил выставку красноярским контекстом.

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В Музыкальном театре можно будет увидеть всенародно любимую комедию «Любовь и голуби» (16+). Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения зрители увидят в исполнении трех поколений «звезд» российского театра и кино. Начало спектакля в 19:00.

В 19:00 в Гранд холл Сибирь начнет свое выступление популярный юморист и телеведущий Максим Галкин. Артист представит свою новую программу «Один за всех», где в его лице перед зрителями выступят самые известные звёзды эстрады, театра, кино и политики.

В 19:30 в спортивном комплексе «Арена. Север» мужская команда БК «Енисей» сыграет с многолетним лидером российского и европейского, трёхкратным обладателем кубка Евролиги — московским ЦСКА (0+).

Весело встретить выходные красноярцев приглашают на развлекательно-юмористическом шоу «Вечер Хорошего Настроения» (18+). Место действия: ДК Комбайностроителей. Начало в 21:00.