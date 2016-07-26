Семинар для бизнесменов-экспортеров пройдет на Форуме предпринимательства Сибири

20 октября в рамках ХVI Форума предпринимательства Сибири состоится бесплатный семинар-практикум «Деловые коммуникации в экспортной деятельности». Сюда приглашают предпринимателей, собственников, руководителей и специалистов экспортно-ориентированных компаний.

Автор и ведущая семинара, тренер Образовательного проекта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Технологии внешнеторговых сделок» Всероссийской академии внешней торговли при минэкономразвития РФ Светлана Балакирева (Москва) расскажет участникам о том, как правильно составить деловое письмо, как вести телефонные переговоры, как работать на выставочном стенде, а также о том, какова специфика делового этикета и способа ведения переговоров в разных странах мира.

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До семинара слушателям необходимо самостоятельно зарегистрироваться на сайте и пройти входное тестирование. Записаться на семинар можно по телефону: 8(391) 265—44—32 (доб. 050 или 042), а также направив заявку по электронной почте: export@agpb24.ru. В заявке необходимо указать название семинара, ФИО, название и организационно-правовую форму компании, телефон и адрес электронной почты.

Время проведения: 20 октября с 9:00 до 15:30. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19, конференц-зал № 4, павильон № 3.

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