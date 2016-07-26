В СибГУ им. Решетнева пройдет вузовский чемпионат по стандартам «Молодые профессионалы»

С 9 по 12 октября в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева состоится вузовский чемпионат по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для студентов университета.

Компетенции чемпионата:

Видеопроизводство : участникам предстоит снять видеоматериал о работе площадок других компетенций и смонтировать ролик по правилам конкурсного задания.

: Предпринимательство : в рамках данной компетенции участникам необходимо составить бизнес-план, презентовать команду и свои бизнес-идеи экспертам.

: в рамках данной компетенции участникам необходимо составить бизнес-план, презентовать команду и свои бизнес-идеи экспертам. Мобильная робототехника : участникам предстоит собрать роботизированную систему, которая будет выполнять поставленные задачи.

: участникам предстоит собрать роботизированную систему, которая будет выполнять поставленные задачи. Инженерный дизайн (CAD) : задача участников — создать трехмерные модели машиностроительных сборок, чертежи, фотореалистичные изображения и анимации процесса работы механизмов, а также внести изменения в уже готовую конструкцию по заданию заказчика.

: задача участников — создать трехмерные модели машиностроительных сборок, чертежи, фотореалистичные изображения и анимации процесса работы механизмов, а также внести изменения в уже готовую конструкцию по заданию заказчика. Программные решения для бизнеса: в задачу участников входит создание программного обеспечения согласно заданию, мобильного приложения, а также презентация своего продукта заказчикам.

Материалы по теме Как это сделано: ресурсный центр СибГУ «Космические аппараты и системы» Кто и как обучает в Красноярске новую научную и инженерную элиту

9 октября в 16.00 состоится торжественная церемония открытия чемпионата по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «А», актовый зал, 4 этаж.

10-11 октября с 10.00 до 18.00 будет проходить конкурсная программа чемпионата по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпуса «Л» и «Н», аудитории (по компетенциям): Н 304 — «Программные решения для бизнеса»; Л 318 — «Видеопроизводство»; Л 313 — «Инженерный дизайн»; Л 307 — «Робототехника»; Н 305 — «Предпринимательство».

12 октября в 16.00 состоится торжественная церемония закрытия чемпионата по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «А», Актовый зал, 4 этаж.

Среди участников чемпионата — представители базовых предприятий СибГУ им. М.Ф. Решетнева: АО «ИСС», АО «Красмаш», АО «НПП «Радиосвязь», АО ЦКБ «Геофизика», представители городской власти, образовательных учреждений Красноярска и Красноярского края.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.