«Маленький принц» Безрукова и великая музыка кино: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит 5°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В 16:00 красноярцев приглашают на мастер-класс по цветотерапии «Цвета радуги», где участники узнают о значениях различных цветов, как улучшить эмоциональное состояние и развить ассоциативное мышление (0+). Место действия: Мечта.

В Театре оперы и балета пройдет концерт «Великая музыка кино» (16+). На сцене выступит джаз-квартет – Розарио Джулиани (саксофон, Италия), Асхат Сайфуллин (контрабас, Россия), Александр Титов (фортепиано, Россия), Евгений Суоворов (ударные, Россия). Начало в 19:00.

В большом зале Филармонии можно будет увидеть музыкальную постановку Московского Губернского театра «Маленький принц» (0+). Сказку читает Народный артист России Сергей Безруков. Начало в 19:00.

С программой «Всякому безобразию есть свое приличие!» на сцене Красноярского института искусств выступит народный артист России, актер театра «Современник» Cергей Гармаш (12+). Это программа – смесь моноспектакля и творческой встречи. Ярко и интересно, как может только Сергей Гармаш, актёр перемежает рассказы Чехова c историями о своей жизни, о работе с корифеями театра и молодыми коллегами. И если у зрителей, сидящих в зале, возникают вопросы, Сергей Гармаш отвечает, и это тоже часть спектакля. Начало в 19:00.

В 19:00 любителей английского языка приглашают собраться на Каменке (18+). Основное внимание на встречах уделяется дискуссиям, для которых ведущий подбирает наиболее актуальные, спорные, а также классические темы. Рекомендуемый уровень для занятий – это Pre-Intermediate и выше. Подробности по телефону +7 (923) 333-97-99.