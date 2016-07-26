90 % красноярских горняков СУЭК бесплатно привьют против вируса гриппа

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в Красноярском крае началась сезонная иммунизация против гриппа. Традиционно вакцинацией планируется охватить 90 % сотрудников — вдвое больше плана для государственной медицины.

Вакцинация производится препаратом производства Франции и Бельгии, бесплатно и без отрыва от производства — в здравпунктах предприятий в Бородино, Назарово и Шарыпово, а также в краевом центре. Как подчеркнула заместитель руководителя службы (по охране здоровья и медицине труда) АО «СУЭК-Красноярск» Валентина Хусаинова, результативность такой организованной работы по профилактике гриппа подтверждена статистикой: за последние 5 лет на предприятиях компании в регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

Кроме того, с 2012 года по корпоративной программе «Здоровье» сотрудников дополнительно вакцинируют против пневмококковой инфекции. Это причина не только воспаления легких, но также острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей, пазух носа, ушей — бронхитов, синуситов, отитов. Для тех, кому приходится работать в условиях повышенной запыленности воздуха, а также для людей, состоящих на диспансерном учете в медсанчасти «Угольщик» с заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой системы, по поводу сахарного диабета и некоторых других, такие прививки являются обязательными. Воспользоваться услугой, причем совершенно бесплатно, могут и другие члены трудового коллектива.

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По словам Валентины Хусаиновой, благодаря такой иммунизации за последние 4 года заболеваемость пневмонией снизилась на 50 %, а количество заболеваний «простудной» группы сократилось почти на 90 %.

Программа «Здоровье» действует в Сибирской угольной энергетической компании с 2010 года. В ее рамках на всех предприятиях модернизированы и оснащены самым современным оборудованием здравпункты и медсанчасти, проводятся регулярная диспансеризация сотрудников, предсменные и послесменные осмотры, успешно реализуются проекты по борьбе с курением и профилактике заболеваний при помощи правильного питания.