Для красноярцев проведут семинар по регистрации недвижимости

19 октября в МВДЦ «Сибирь» в рамках Ярмарки недвижимости пройдет практический семинар «Регистрация недвижимости: жизненные ситуации».

Мероприятие будет полезно всем, кто планирует осуществлять какие-либо действия с различными объектами недвижимости: представителям бизнеса, общественным организациям, специалистам рынка недвижимости. Организатор мероприятия — управление Росреестра по Красноярскому краю.

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В рамках практического семинара рассмотрят реальные жизненные ситуации при операциях с недвижимостью, которые зачастую вызывают множество вопросов: подача заявления в МФЦ, заключение договора с кадастровым инженером, заключение договора долевого строительства, нотариальные сделки, электронные услуги Росреестра и другие.

Формат семинара предполагает диалог, в ходе которого участники могут задать любые вопросы специалистам. Вход на форум и участие в деловой программе бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону: (391) 274-92-44 или по электронной почте: oko@r24.rosreestr.ru

Время проведения: 19 октября с 15:00 до 17:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).