Оперативный персонал Богучанской ГЭС готовится к Всероссийским соревнованиям профмастерства

На Богучанской ГЭС начался отборочный этап соревнований оперативного персонала. Борьба в личном и командном зачете идет между сменами гидростанции.

По итогам подсчета полученных баллов будет сформирована сборная команда, которая примет участие в региональном («Регион-Восток») отборочном этапе соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, которые проводит один из инвесторов строительства Богучанской ГЭС — ПАО «РусГидро».

«Пока в командах смен по шесть человек, но в сборную команду Богучанской ГЭС будут включены только четверо лучших: начальник смены станции, начальник смены машинного зала, инженер по обслуживанию подстанций и машинист гидроагрегатов, — рассказал начальник Оперативной службы Богучанской ГЭС Владислав Никитин. — В соответствие с Положением Всероссийских соревнований куратором команды назначается начальник оперативной службы станции, он и тренирует команду, и руководит во время соревнований».

Первые Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ГЭС состоялись в 2005 году. Соревнования проводятся один раз в два года в целях совершенствования и оценки уровня профессиональной подготовки оперативного персонала гидроэлектростанций, распространения передовых и новых методов работы, в них принимают участие десятки команд различных ГЭС, в том числе и не входящих в состав ПАО «РусГидро».

Традиционно организацией мероприятия занимается «КорУнг» — Корпоративный университет гидроэнергетики ПАО «РусГидро». В 2014 году Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС указом Министра труда и социальной защиты РФ М.А. Топилина получили статус Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист гидроагрегатов».

Региональные соревнования проходят в шесть этапов. Для всех участников проводится проверка знаний нормативно-технических и распорядительных документов с использованием автоматизированной системы обучения. На втором и третьем этапах команды демонстрируют навыки в производстве плановых переключений на оборудовании, а также ликвидируют условное технологическое нарушение с использованием специального тренажера ликвидации аварий.

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Во время четвертого этапа сотрудники оперативных служб демонстрируют умение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Во время пятого этапа — необходимо локализовать пожар. На заключительном этапе командам предлагают зафиксировать нарушения требований нормативно-технической документации в специальных тренировочных видеосюжетах.

В 2014 году команда БоГЭС набрала в отборочном туре 1 855 баллов и заняла девятое место; в седьмых Всероссийских соревнованиях в 2016 году команда БоГЭС вышла в финал и заняла пятое место. В номинации «Лучший по профессии» лучшим машинистом гидроагрегатов был признан Петр Иванов.