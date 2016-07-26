Шоу Сафроновых, Лепс и «Щелкунчик»: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 4°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В 13:00 в Красноярске пройдет мастер-класс «Как обеспечить безопасность детей в автотранспортном средстве». Сотрудники ГИБДД на примере различных типов удерживающих устройств покажут, как правильно зафиксировать в них ребенка. Мастер-класс пройдёт на базе Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона.

В молодежном центре «Веста» пройдет мастер-класс по оформлению детских блюд (0+). Многим мамам знакома ситуация, когда ребенок неохотно кушает, а некоторые продукты не воспринимает всерьез. На мастер-классе опытный повар научит оформлять детские блюда оригинально и красочно, чтобы привить маленьким непоседам любовь к полезной еде. Начало в 16:00.

В Музыкальном театре выступят иллюзионисты братья Сафроновы с шоу «Молния» (0+). Фокусники покажут классические и абсолютно новые трюки. В финале спектакля иллюзионисты бросят вызов опасной электрической машине, изобретённой в 1896 году знаменитым учёным Николой Теслой. Они продемонстрируют эффекты его легендарной электрической катушки-трансформатора, производящего высокочастотное электрическое напряжение. Начало в 19:00.

В 19:00 в Гранд холл Сибирь начнется концерт Григория Лепса (16+).

В Театре оперы и балета можно будет увидеть классический балет Петра Чайковского «Щелкунчик» (18+). Начало в 19:00.

Также в 19:00 в спортивном комплексе «Арена. Север» начнется матч чемпионата Высшей хоккейной лиги между командами «Сокол» и «Звезда» (6+).