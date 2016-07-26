В красноярском МВДЦ «Сибирь» 19-21 октября состоится XVI Форум предпринимательства Сибири, стратегическим партнером которого выступило АО «ТВЭЛ». Активное участие в работе Форума примут также делегации АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

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В выставочном блоке топливная компания «ТВЭЛ» и Электрохимический завод в течение трех дней будут работать на объединенном стенде. А в рамках деловой программы 19 октября состоится методическая лекция «Как войти в систему закупок ГК «Росатом» и АО «ТВЭЛ». К участию приглашены специалисты предприятий, входящих в контур управления топливной компании, и организации, заинтересованные в сотрудничестве с атомной отраслью.

Участники смогут познакомиться с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», нововведениями в системе, условиями проведения торгов в электронной форме, особенностями подготовки комплекта документов для заявки на участие, системой контроля, практикой рассмотрения жалоб на действия заказчиков.

Кроме того, будут обозначены ключевые потребности предприятий ТВЭЛ в товарах и услугах, предоставлена соответствующая детализированная информация по 2017 году с перспективой на 2018 год.

Эти темы в своих выступлениях раскроют директор департамента по материально-техническому обеспечению АО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев, директор Центра квалифицированного заказа и антикоррупционного просвещения АНО «Корпоративная Академия Росатома» Наталья Медведева, руководитель направления по развитию системы регламентированных закупок, контроля и аудита АНО «Корпоративная Академия Росатома» Оксана Шипунова. Начальник отдела закупок АО «СХК» Оксана Котова выступит на тему «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Госкорпорации «Росатом» (на примере закупок АО «СХК»).

20 октября на круглом столе «Внедрение лучших муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне», организованном министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края, заявлено выступление главы Зеленогорска Павла Корчашкина. Он выступит с презентацией приоритетного проекта Красноярского края «Зеленогорск — территория промышленного роста и инновационной экономики».

Отметим, что Форум предпринимательства Сибири — это всероссийская площадка, на которой ежегодно обсуждаются возможности для экономического развития края, Сибири и России в целом, а также представлен широкий спектр деловых услуг для малого и среднего бизнеса. В этом году для участия в работе Форума уже заявились более 100 отечественных и иностранных организаций и предприятий.

Одной из площадок форума станет ярмарка кредитов, где ведущие банки России предложат предпринимателям различные варианты выгодных кредитов на открытие и развитие бизнеса. Традиционно на форуме будет работать общественные приемные краевого правительства и стенды различных федеральных контрольных органов. В финальный день Форума состоится подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2017».

Вход на основные мероприятия Форума свободный. Познакомиться с программой можно на сайте.