За упавший на него бетонный забор мужчина получил 300 тысяч рублей

Красноярский краевой суд постановил выплатить компенсацию морального вреда и расходов на лечение мужчине, на которого упал бетонный забор. Летом 2016 года 41-летний житель Ачинска приехал за досками в магазин пиломатериалов, расположенный на территории мебельной фабрики на ул. Дзержинского в Ачинске. Когда он выбирал подходящие, на него упала одна из плит бетонного забора, рядом с которым лежали доски. В результате падения одной из секций забора мужчина получил двойной перелом бедра со смещением и повредил голову. Ему провели несколько операций, однако пострадавший до сих пор передвигается с тростью.

Ачинец обратился в суд, в ходе разбирательств было установлено, что забор расположен на границе земельных участков и принадлежит одновременно двум собственникам. Суд постановил, что владельцы забора не обеспечили надлежащее содержание своего имущества, а в действиях самого потерпевшего нарушений не выявили.

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В июне 2017 года Ачинский городской суд постановил взыскать с обоих ответчиков в пользу истца по 150 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также по 700 рублей расходов на лекарства и по 2 тыс. рублей в счет оплаты услуг представителя, всего 305, 4 тысячи рублей.

Каждый из ответчиков пытался обжаловать решение, так как считал, что спорный забор находится в собственности другого, который должен единолично нести ответственность перед истцом. Красноярский краевой суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным и 2 октября 2017 года оставил его без изменения.