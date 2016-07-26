Форд Центр Редут приглашает красноярцев на вечер распродаж

26 октября с 19.00 до 22.00 часов в салоне официального дилера Ford в Красноярске, Форд Центре Редут, пройдет вечерняя распродажа автомобилей Ford в наличии. Максимальная выгода при покупке нового автомобиля составит до 300 000 рублей. *
Также гости смогут пройти тест-драйв автомобилей Ford с использованием специальных внедорожных конструкций, принять участие в мастер-классе по созданию автомобильных ароматизаторов и подкрепиться в фуршетной зоне.
Примеры специальных условий на автомобили Ford, предоставляемых в рамках мероприятия:
|
VIN
|
Модель
|
Специальное предложение**
|
Бонус от ФЦ-Редут***
|
Z6FAXXESMAHC73026
|
Ford Kuga trend plus
2.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHC73632
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHG71065
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHC72189
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHC71763
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHC72223
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHR67763
|
Ford Kuga trend plus
1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHR67561
|
Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHA68730
|
Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHG70977
|
Ford Kuga titanium 2.5АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FAXXESMAHA69682
|
Ford Kuga titanium
2.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 100 000 рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6F4XXECK4HC30840
|
Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с.
|
Выгода до 30 тыс. рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6F4XXECK4HG30332
|
Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с.
|
Выгода до 30 тыс. рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6F4XXECK4HR29162
|
Ford Fiesta Седан Trend 1.6 AКПП 105 л.с.
|
Выгода до 30 тыс. рублей
|
Зимние шины — в подарок!
|
Z6FBXXESWBHG69824
|
Ford Explorer LIMITED 3,5 АКПП 249 л.с.
|
Выгода до 30 тыс. рублей
|
Z6F5XXEEC5HR35114
|
Focus III 5 Хэтчбек SYNC Edition 1.6 AКПП 105 л.с.
|
Выгода до 105 тыс. рублей
|
Сигнализация — в подарок!
|
Z6F4XXEEC4HC37895
|
Focus III Седан Titanium 1.5 АКПП 150 л.с.
|
Выгода до 80 тыс. рублей
|
Сигнализация — в подарок!
|
Z6F4XXEEC4HC37917
|
Focus III Седан SYNC Edition 1.6 MКПП 125 л.с.
|
Выгода до 105 тыс. рублей
|
Сигнализация — в подарок!
|
Z6F4XXEEC4HB33803
|
Focus III cедан SYNC Edition 1.6 AКПП 125 л.с.
|
Выгода до 105 тыс. рублей
|
Сигнализация — в подарок!
Узнать более подробную информацию, оставить заявку на предварительное бронирование автомобиля или записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (391) 205-45-15.
*Указанная выгода действительна на автомобиль Ford Explorer с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин/утилизация. Предложение действительно до его отмены. Не является офертой.
**Специальное предложение действительно на автомобили указанные в списке и актуальна на 26 октября 2017 года, с учетом всех действующих акций, программы трейд-ин и ценового преимущества, предоставляемого ООО «ФЦ-Редут». Не является офертой.
*** Количество подарков ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж ООО «ФЦ-Редут».
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