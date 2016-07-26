Форд Центр Редут приглашает красноярцев на вечер распродаж

26 октября с 19.00 до 22.00 часов в салоне официального дилера Ford в Красноярске, Форд Центре Редут, пройдет вечерняя распродажа автомобилей Ford в наличии. Максимальная выгода при покупке нового автомобиля составит до 300 000 рублей. *

Также гости смогут пройти тест-драйв автомобилей Ford с использованием специальных внедорожных конструкций, принять участие в мастер-классе по созданию автомобильных ароматизаторов и подкрепиться в фуршетной зоне.

Примеры специальных условий на автомобили Ford, предоставляемых в рамках мероприятия:

VIN Модель Специальное предложение** Бонус от ФЦ-Редут*** Z6FAXXESMAHC73026 Ford Kuga trend plus 2.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHC73632 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHG71065 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHC72189 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHC71763 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHC72223 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHR67763 Ford Kuga trend plus 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHR67561 Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHA68730 Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHG70977 Ford Kuga titanium 2.5АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6FAXXESMAHA69682 Ford Kuga titanium 2.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 100 000 рублей Зимние шины — в подарок! Z6F4XXECK4HC30840 Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с. Выгода до 30 тыс. рублей Зимние шины — в подарок! Z6F4XXECK4HG30332 Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с. Выгода до 30 тыс. рублей Зимние шины — в подарок! Z6F4XXECK4HR29162 Ford Fiesta Седан Trend 1.6 AКПП 105 л.с. Выгода до 30 тыс. рублей Зимние шины — в подарок! Z6FBXXESWBHG69824 Ford Explorer LIMITED 3,5 АКПП 249 л.с. Выгода до 30 тыс. рублей Z6F5XXEEC5HR35114 Focus III 5 Хэтчбек SYNC Edition 1.6 AКПП 105 л.с. Выгода до 105 тыс. рублей Сигнализация — в подарок! Z6F4XXEEC4HC37895 Focus III Седан Titanium 1.5 АКПП 150 л.с. Выгода до 80 тыс. рублей Сигнализация — в подарок! Z6F4XXEEC4HC37917 Focus III Седан SYNC Edition 1.6 MКПП 125 л.с. Выгода до 105 тыс. рублей Сигнализация — в подарок! Z6F4XXEEC4HB33803 Focus III cедан SYNC Edition 1.6 AКПП 125 л.с. Выгода до 105 тыс. рублей Сигнализация — в подарок!



Узнать более подробную информацию, оставить заявку на предварительное бронирование автомобиля или записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (391) 205-45-15.

*Указанная выгода действительна на автомобиль Ford Explorer с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин/утилизация. Предложение действительно до его отмены. Не является офертой.

**Специальное предложение действительно на автомобили указанные в списке и актуальна на 26 октября 2017 года, с учетом всех действующих акций, программы трейд-ин и ценового преимущества, предоставляемого ООО «ФЦ-Редут». Не является офертой.

*** Количество подарков ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж ООО «ФЦ-Редут».