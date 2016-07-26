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Форд Центр Редут приглашает красноярцев на вечер распродаж
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Форд Центр Редут приглашает красноярцев на вечер распродаж

24 октября 10:00
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26 октября с 19.00 до 22.00 часов в салоне официального дилера Ford в Красноярске, Форд Центре Редут, пройдет вечерняя распродажа автомобилей Ford в наличии. Максимальная выгода при покупке нового автомобиля составит до 300 000 рублей. *

Также гости смогут пройти тест-драйв автомобилей Ford с использованием специальных внедорожных конструкций, принять участие в мастер-классе по созданию автомобильных ароматизаторов и подкрепиться в фуршетной зоне.

Примеры специальных условий на автомобили Ford, предоставляемых в рамках мероприятия:

VIN

Модель

Специальное предложение**

Бонус от ФЦ-Редут***

Z6FAXXESMAHC73026

Ford Kuga trend plus

2.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHC73632

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHG71065

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHC72189

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHC71763

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHC72223

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHR67763

Ford Kuga trend plus

1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHR67561

Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHA68730

Ford Kuga titanium 1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHG70977

Ford Kuga titanium 2.5АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FAXXESMAHA69682

Ford Kuga titanium

2.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 100 000 рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6F4XXECK4HC30840

Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с.

Выгода до 30 тыс. рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6F4XXECK4HG30332

Ford Fiesta Седан Trend 1.6 АКПП 105 л.с.

Выгода до 30 тыс. рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6F4XXECK4HR29162

Ford Fiesta Седан Trend 1.6 AКПП 105 л.с.

Выгода до 30 тыс. рублей

Зимние шины — в подарок!

Z6FBXXESWBHG69824

Ford Explorer LIMITED 3,5 АКПП 249 л.с.

Выгода до 30 тыс. рублей

Z6F5XXEEC5HR35114

Focus III 5 Хэтчбек SYNC Edition 1.6 AКПП 105 л.с.

Выгода до 105 тыс. рублей

Сигнализация — в подарок!

Z6F4XXEEC4HC37895

Focus III Седан Titanium 1.5 АКПП 150 л.с.

Выгода до 80 тыс. рублей

Сигнализация — в подарок!

Z6F4XXEEC4HC37917

Focus III Седан SYNC Edition 1.6 MКПП 125 л.с.

Выгода до 105 тыс. рублей

Сигнализация — в подарок!

Z6F4XXEEC4HB33803

Focus III cедан SYNC Edition 1.6 AКПП 125 л.с.

Выгода до 105 тыс. рублей

Сигнализация — в подарок!


Узнать более подробную информацию, оставить заявку на предварительное бронирование автомобиля или записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (391) 205-45-15.

*Указанная выгода действительна на автомобиль Ford Explorer с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин/утилизация. Предложение действительно до его отмены. Не является офертой.
**Специальное предложение действительно на автомобили указанные в списке и актуальна на 26 октября 2017 года, с учетом всех действующих акций, программы трейд-ин и ценового преимущества, предоставляемого ООО «ФЦ-Редут». Не является офертой.
*** Количество подарков ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж ООО «ФЦ-Редут».

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