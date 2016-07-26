В красноярской Покровке отключат холодную воду

В пятницу, 13 октября, жители красноярской Покровки на несколько часов останутся без холодной воды, сообщили в пресс-службе «КрасКома».
Водоснабжение приостановят с 13.30 до 20.00 в связи с установкой новой запорной арматуры на магистральной сети по улице Степана Разина.
Без холодной воды останутся жители частного сектора и многоквартирных домов по следующим улицам: Дудинская, Водянникова, Спандаряна, Герцена, Морозова, Байкитская, 1-я Полярная, Л. Шевцовой, Каховская, Заречная, Гагарина, С. Разина, Чернышевского, Фурманова, Желябова, Серафимовича, Иланская, Писарева, Сосновского, Линейная, Загородная, Енисейская, Туруханская, Диксона, а также в переулках: Горийский, Одесский, Циолковского, Ялтинский.
Подвоз холодной воды к жилым домам будет организован с 17:00 до 19:00 по адресам:
- Спандаряна, 23;
- Спандаряна, 29;
- Шахтеров, 12;
- Шахтеров, 6-6а;
- Туруханская, 1-4а;
- Водянникова, 2.
Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома»: (391) 211-39-63.
«В этом году по сравнению с прошлым „КрасКом“ в 6,5 раза увеличил финансирование ремонтных работ на муниципальных объектах системы жизнеобеспечения, находящихся в зоне нашей эксплуатационной ответственности, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Это позволило нам в 12 раз увеличить объем перекладки сетей водоснабжения, а также установить на водопроводах в 2,5 раза больше новой запорной арматуры. Преимущество было отдано задвижкам импортного производства, имеющим длительный срок эксплуатации и удобным в обслуживании. В случае нештатных ситуаций они позволяют значительно сократить зону отключения ресурса».