В красноярской Покровке отключат холодную воду

В пятницу, 13 октября, жители красноярской Покровки на несколько часов останутся без холодной воды, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Водоснабжение приостановят с 13.30 до 20.00 в связи с установкой новой запорной арматуры на магистральной сети по улице Степана Разина.

Без холодной воды останутся жители частного сектора и многоквартирных домов по следующим улицам: Дудинская, Водянникова, Спандаряна, Герцена, Морозова, Байкитская, 1-я Полярная, Л. Шевцовой, Каховская, Заречная, Гагарина, С. Разина, Чернышевского, Фурманова, Желябова, Серафимовича, Иланская, Писарева, Сосновского, Линейная, Загородная, Енисейская, Туруханская, Диксона, а также в переулках: Горийский, Одесский, Циолковского, Ялтинский.

Подвоз холодной воды к жилым домам будет организован с 17:00 до 19:00 по адресам:

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Спандаряна, 23;

Спандаряна, 29;

Шахтеров, 12;

Шахтеров, 6-6а;

Туруханская, 1-4а;

Водянникова, 2.

Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома»: (391) 211-39-63.