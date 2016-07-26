В Красноярске продолжается прием заявок на «Инновационный прорыв»

Красноярцы и жители края могут принять участие в акселирационной программе «Инновационный прорыв». Прием заявок продлен до 17 октября.

В ходе программы авторы технологических идей за 30 дней смогут освоить необходимые знания и компетенции для коммерциализации собственного проекта, создать команду и вывести разработку на рынок.

В этом году «Инновационный прорыв» пройдет в три этапа. С 25 сентября по 17 октября — сбор заявок от участников, среди которых будет отобрано 150 лучших претендентов. С 21 октября начнётся образовательная программа, работа с менторами и подготовка проектов.

Экспертами выступят директор бизнес-инкубатора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) Михаил Эрман, бизнес-тренер Московской школы управления «Сколково» (Москва) Игорь Дубинников, учредитель международного образовательного центра «Академия инноваций» (Нижний Новгород) Денис Исмаков и другие.

19 ноября в Красноярске состоится финал, где участники смогут презентовать свой продукт перед экспертами и потенциальными инвесторами. Лучшие проекты получат инвестиции от партнёров и войдут в число портфельных компаний венчурных фондов.

Подать заявку на участие можно до 17 октября включительно на сайте программы. Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 201-77-77, добавочный номер — 2108 (проектный офис КРИТБИ).

Организатором «Инновационного прорыва» является Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) совместно с Сибирским федеральным университетом и при поддержке Открытого университета «Сколково».