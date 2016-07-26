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«Красноярскнефтепродукт» провел учения на нефтебазе в Заполярье
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«Красноярскнефтепродукт» провел учения на нефтебазе в Заполярье

13 октября 12:52
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На нефтебазе АО «Красноярскнефтепродукт» в Игарке Туруханского района прошли пожарно-тактические учения.

По легенде, во время налива топлива в бензовоз, произошла утечка нефтепродуктов. Водитель в панике завел двигатель бензовоза и спровоцировал взрыв. Задача сотрудников КНП в экстренной ситуации не растеряться, а успеть вызвать необходимые службы и провести эвакуацию работников нефтебазы. Как заявили представители ГО и ЧС, коллектив Красноярскнефтепродукт продемонстрировал грамотные и слаженные действия, а также уложился в отведенные нормативы.

По легенде, во время залива топлива в бензовоз, произошла утечка нефтепродуктов. Водитель в панике завел машину и спровоцировал взрыв
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»
Главная задача сотрудников КНП не растеряться и вызвать необходимые службы для ликвидации последствий
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»
Кроме того, сотрудником нужно провести эвакуацию работников КНП
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»
Сотрудники все сделали во время, МЧС приступили к ликвидации последствий
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»
Тушение бензовоза
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»
Представители ГО и ЧС на учениях работников КНП
Фото: пресс-служба «Красноярскнефтепродукт»

«В целом я доволен действиями сотрудников Красноярскнефтепродукт. Все выполнили четко по инструкции: своевременно сообщили о чрезвычайной ситуации в оперативные службы, организовали штаб, добровольную пожарную дружину для ликвидации последствий ЧП. МЧС тоже свою часть отработали без нареканий. Общая оценка учений — „хорошо“. Есть, куда расти, совершенствоваться», — прокомментировал Александр Козлов, начальник штаба по ГО и ЧС.

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