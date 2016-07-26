«Красноярскнефтепродукт» провел учения на нефтебазе в Заполярье

На нефтебазе АО «Красноярскнефтепродукт» в Игарке Туруханского района прошли пожарно-тактические учения.

По легенде, во время налива топлива в бензовоз, произошла утечка нефтепродуктов. Водитель в панике завел двигатель бензовоза и спровоцировал взрыв. Задача сотрудников КНП в экстренной ситуации не растеряться, а успеть вызвать необходимые службы и провести эвакуацию работников нефтебазы. Как заявили представители ГО и ЧС, коллектив Красноярскнефтепродукт продемонстрировал грамотные и слаженные действия, а также уложился в отведенные нормативы.