«Красноярскнефтепродукт» провел учения на нефтебазе в Заполярье

На нефтебазе АО «Красноярскнефтепродукт» в Игарке Туруханского района прошли пожарно-тактические учения.
По легенде, во время налива топлива в бензовоз, произошла утечка нефтепродуктов. Водитель в панике завел двигатель бензовоза и спровоцировал взрыв. Задача сотрудников КНП в экстренной ситуации не растеряться, а успеть вызвать необходимые службы и провести эвакуацию работников нефтебазы. Как заявили представители ГО и ЧС, коллектив Красноярскнефтепродукт продемонстрировал грамотные и слаженные действия, а также уложился в отведенные нормативы.
«В целом я доволен действиями сотрудников Красноярскнефтепродукт. Все выполнили четко по инструкции: своевременно сообщили о чрезвычайной ситуации в оперативные службы, организовали штаб, добровольную пожарную дружину для ликвидации последствий ЧП. МЧС тоже свою часть отработали без нареканий. Общая оценка учений — „хорошо“. Есть, куда расти, совершенствоваться», — прокомментировал Александр Козлов, начальник штаба по ГО и ЧС.