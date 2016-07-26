Турагент оставила пенсионерку из Зеленогорска без 100 тысяч и отдыха в Турции

В городе Зеленогорске 31-летняя директор турагенства обманула пенсионерку на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Название агентства пока не раскрывается, следователи проверяют его руководителя на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

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В августе этого года предпринимательница получила от 60-летней женщины деньги за туристическую поездку в Турцию, но не выполнила своих обязательств перед туристкой и не предоставила ей оплаченную путевку. Деньги мошенница потратила на личные нужды.

В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 5 лет колонии.