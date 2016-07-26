Ремонт сетей в выходные изменит схему движения на улице Джамбульской

Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) на выходных проведут ремонт трубопровода, принадлежащего ООО «КрасКом», по улице Джамбульской в Красноярске. Отключения горячей воды и тепла у жителей не произойдет.

Для обеспечения безопасности ремонтного персонала на время работ с полуночи 14 октября до 6 часов утра 16 октября будет перекрыто сквозное движение в районе дома № 4 по улице Джамбульской. На это время изменится движение автобусов маршрута № 91 «мкрн Ветлужанка — ОАО РУСАЛ». В прямом и обратном направлении автобусы будут следовать по улице Тельмана без заезда на улицы Новгородская и Джамбульская.

Рядом с ремонтируемым участком теплотрассы установят временные знаки и ограждения, информирующие автомобилистов об изменении схемы движения.