День Лешего, праздник науки для бабушек и сибирский SMM: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в субботу составит 2°C, в воскресенье – 6°C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

Суббота, 14 октября:

Материалы по теме На выставке itCOM пройдет конференция «Сибирский SMM 4.0»

В 12:00 в рамках выставки itCOM состоится конференция «Сибирский SMM 4.0». На четвёртой конференции красноярские эксперты будут говорить о продвижении мероприятий в соцсетях, роли дизайна в SMM и современных методах продвижения. С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке. Место проведения: МВДЦ Сибирь (ул. Авиаторов, 19).

Также в 12:00 начнется автобусная экскурсия с посещением Свято-Успенского мужского монастыря «Благодать хранящий» (6+). Участникам расскажут историю монастыря, познакомят с жизнью его обитателей, покажут храмовые иконы с мощами святых и т.д. Место сбора: Отель «Красноярск».

Краеведческий музей приглашает всех желающих на «День Лешего» (6+). На встрече гостей познакомят с разными народными приметами и поверьями, помогут придумать свои разрешающие или запрещающие знаки и собрать рюкзак в поход. А еще обязательно расскажут, почему раньше в это время в лес ходить опасались и познакомят с самим Лешим. Предварительная запись по телефону 227-05-80. Начало в 15:00.

В 16:00 в Юдинке начнется бесплатная лекция на тему: «Что такое археология?» (6+). Слушатели узнают, что именно изучает археология, в чем ее отличие от других наук, связанных с древностями, например с палеонтологией или геологией. Будет рассказано, каким образом археологи открывают места стоянок древнего человека, как датируют находки. Что собой представляют археологические экспедиции, как в них обустраивается быт и многое другое.

В литературном музее имени В. П. Астафьева пройдет Вечер латиноамериканских рассказов (18+). Театр «Вспышка» приглашает познакомиться c, возможно, самыми красивыми и необычными рассказами, написанными в XX веке. Актёр театра Дмитрий Обуховский подобрал свои любимые истории Хорхе Луи Борхеса и Хулио Кортасара, а композитор и исполнитель Мария Сулимова написала к ним музыку. Начало в 18:00.

Расслабиться и потанцевать под диско-ритмы красноярцев приглашают на концерт группы Меджикул (16+). Начало в 19:00. Место действия: Ночной клуб «Эра».

Воскресенье, 15 октября:

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Воскресным утром активных красноярцев приглашают отправиться в поход по маршруту «Рыжая с Блондинкой» (14+). Сбор группы в 10:00 на площади у здания администрации Свердловского района. Запись по ссылке.

В 13:00 начнется «День бабушек в Ньютон парке» (6+). В воскресенье вход для бабушек и дедушек (если они пришли с внуками и/или их друзьями) бесплатный.

В 17:00 вы можете стать свидетелем первого в истории хоккейного матча красноярского «Сокола» с командой из Китая (0+). Наш соперник – дебютант чемпионата Высшей хоккейной лиги – «Ценг Тоу». Место действия: Спортивный комплекс «Арена. Север».

В Филармонии Красноярский духовой оркестр исполнит «Rock&pop хиты» (6+). В программе прозвучат инструментальные обработки песен Джо Дассена, Элтона Джона, Майкла Джексона, Уитни Хьюстон; групп «Beatles», «Scorpions», «Queen», «ABBA», «Deep Purple», «Metallica», «Кино», «ДДТ» и др. Начало в 19:00.