В Красноярск прибыли гости Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

С 14 по 17 октября в Красноярске пройдут мероприятия для гостей XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Молодые люди из почти 50 стран — в том числе Австралии, США, Китая, Индии, Бразилии, Польши, Швейцарии утром 14 сентября прилетела в «Емельяново», где их встретили народными танцами и хлебом-солью. Для многих из них это первое знакомство с Россией.

В Красноярске иностранные гости 15 октября побывают в кампусе СФУ на проспекте Свободный и в фан-парке «Бобровый лог», вечером в Конгресс-холле СФУ состоится церемония открытия региональной программы фестиваля.

16 октября участники фестиваля посетят красноярские школы — лицей № 9 «Лидер» (Семафорная, 247а), школу № 150 (Алексеева, 95) и школу № 152 (Ястынская, 9Д); спорткомплекс «Тотем» (ул. Вавилова, 90Г) и центр экстремального спорта «Спортэкс» (остров Отдыха, 6).

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Это третий такой фестиваль на территории России (до этого в Москве прошли VI фестиваль в 1957 году и XII фестиваль в 1985 году). Почти в каждом крупном регионе России организована программа для гостей фестиваля — иностранцы сами выбрали города, куда бы хотели отправиться и получить представление о российской культуре. После визитов в регионы делегации отправятся в Сочи. Общее число участников фестиваля превышает 20 тыс. человек из 180 стран.