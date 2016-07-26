В Красноярске объявили кастинг в детский бэнд

Новый музыкальный проект организовали для юных дарований Красноярска. Эко-парк «Адмирал» объявил набор в детскую музыкальную группу «Юнга Band». Участие в проекте абсолютно бесплатное.

«Мы хотим помочь стать звездами талантливым ребятишкам. Участники нашего ВИА „Адмирал“ будут сами заниматься с ними вокалом, обучать их сценическому мастерству, оттачивать их навыки игры на музыкальных инструментах. Мы очень ждем восходящих звездочек, девочек и мальчиков, в возрасте от 7 до 16 лет», — рассказала интернет-маркетолог эко-парка «Адмирал» Людмила Бородина.

До 20 октября ведется набор заявок на участие в «живом» кастинге, который состоится в начале ноября. По словам организаторов проекта, они ожидали особенно много материала от вокалистов, однако тенденция говорит об обратном: клавишники и гитаристы проявляют наибольшую активность.

«Мы не сомневались, что будет много вокалистов на кастинге. Даже хотели проводить его в два этапа по этому случаю, но пока что тенденция обратная. Поэтому ждем заявок от молодых певцов и певиц, а также от аккордеонистов, саксофонистов и барабанщиков», — пояснила вокалистка ВИА «Адмирал», чемпионка Европы по караоке Елена Лебедева.

Как уверяют организаторы, подобной базы для молодых музыкантов в Красноярске не найти, так как сценическое оборудование эко-парка не имеет аналогов за Уралом. Кроме того, у коллектива ВИА «Адмирал» есть своя студия в городе. Занятия с детьми будут проводиться преимущественно в ней, чтобы родителям не приходилось каждый раз возить своих чад за 50 километров от города в Залив Шумиха, где расположился эко-парк.

Первые концерты «Юнга Band» перед большой публикой запланированы уже на новогодние праздники.

О том, как подать заявку на участие в кастинге, можно узнать на сайте или по телефону 8962 076 0066.