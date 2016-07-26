Красноярцы осудили мужчину, который избил после ДТП своего водителя-девушку (видео)

На правобережье Красноярска мужчина-пассажир избил перевозившую его девушку-водителя за незначительное ДТП. По данным очевидцев, инцидент произошел 14 октября на улице Семафорная. Случившееся попало на авторегистратор другого водителя.

На кадрах видно, как ехавшая в крайнем левом ряду машина Lada Kalina врезается в попутный автомобиль из-за несоблюдения дистанции. Сразу же после столкновения из «Лады» вышел пассажир-мужчина и стал бить по лицу девушку-водителя этой же машины. Оттащил его водитель второго авто.

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Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Большинство интернет-пользователей осудили мужчину, который поднял руку на женщину.

Но нашлись и те, кто посчитал неправыми обоих участников случившегося.

«Всё происходящее с женщиной — выбор женщины. И наоборот. Когда не устраивает — всё заканчивается, терпят — значит устраивает», -написала красноярка.

Другие решили не судить о ситуации, не зная предыстории и отношений участников конфликта.