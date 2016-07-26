Для красноярцев открыли «горячую линию» по вопросам ЖХК

С 10 октября в Городской управляющей компании «Жилфонд» заработала единая «горячая линия». Ранее своя «горячая линия» была в каждом районе, сегодня это будет один многоканальный номер телефона.

Телефон горячей линии 2-751-749 работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 16.00.

Жители домов под управлением «Жилфонда» смогут задать вопросы, касающиеся содержания домов и придомовых территорий, по вопросам теплоснабжения домов, начислений за ЖКУ и прочее. При необходимости красноярцев направят к компетентным специалистам.

«Каждый звонок будет фиксироваться. Вопросы жителей направляются специалистам обслуживающих организаций. Единая „горячая линия“ позволит ГУК „Жилфонд“ улучшить работу с обращениями жителей, усилить контроль по этому направлению, а также отслеживать работу подрядных организаций и районных дирекций и оперативно реагировать в случае возникновения каких-либо вопросов», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Телефоны аварийных районных служб, обслуживающих организаций и участков останутся без изменений. Их можно найти в квитанциях ГУК «Жилфонд» и на официальном сайте компании. По этим номерам жители оставляют заявки на оказание услуг.