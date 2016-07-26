Банк «Ацепт» в честь своего дня рождения дарит клиентам подарки

Банк «Акцепт» отпразднует свой 27 день рождения вместе с клиентами. Для будущих вкладчиков он специально подготовил праздничную акцию «Открой вклад — получи подарок».

В акции участвуют новые рублевые вклады сроком от одного года. За вклад от 20 тыс. рублей вкладчик получает конфеты, от 100 тыс. рублей — бесплатную карту Visa Gold с кэш-бэком 1%. Акция проходит с 11 октября по 24 ноября 2017 года. Подробные условия акции можно узнать на сайте АО «Банк Акцепт».

24 октября 1990 года банк впервые стал проводить финансовые операции в Новосибирске. С тех пор география присутствия расширилась до Москвы и городов Сибири. Сегодня в банке обслуживаются более 5,5 тыс. предприятий и организаций, а также более 63 тыс. частных лиц.