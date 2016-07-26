Заполярные города на один день превратятся в центры науки и технологий

Фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность» состоится 21 октября в Норильске, а 29 октября — в Мончегорске. Участники самого крупного научно-популярного события Заполярья примут участие в работе интерактивных площадок, конкурсах, научных опытах и экспериментах.

Фестиваль организован «Норникелем» при поддержке администраций муниципальных образований Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района. Цель фестиваля — пробудить интерес к науке и технике среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Впервые фестиваль Arctic Wave состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске. В 2016-м фестиваль прошел уже в трех городах — Норильске, Дудинке и Заполярном. Ежегодно фестиваль посещают более 7 тыс. человек.

В этом году программа разделена на несколько треков. На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. Трек «Создавай» научит посетителей использовать свой творческий потенциал — здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке.

В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко расскажет слушателям о том, как стать изобретателем. В Норильске научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как в них искажается действительность. Заведующий кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий. В Мончегорске ученый, научный журналист, популяризатор науки, руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет, как сделать ребенка естествоиспытателем. Впервые мероприятия фестиваля Arctic Wave в Мончегорске посетит космонавт-испытатель Роскосмоса Дмитрий Петелин.

До старта фестиваля команда проекта «Кинолаб — школа молодого блогера» обучила школьников искусству создания видео-контента и его продвижению в соцсетях. Работы выпускников покажут в рамках фестиваля. Кроме того, для педагогов Норильска и Мончегорска накануне фестиваля будут организованы специальные учебные программы по созданию интерактивных объектов для использования в учебном процессе. Созданные учителями экспонаты дополнят основную выставку Arctic Wave.

Фестиваль научных открытий Arctic Wave состоится:

С программой фестиваля можно ознакомиться в соцсети "Вконтакте: vk.com/arcticwavenorilsk и vk.com/arcticwavemon.