Обучающие семинары и тренинги ждут риелторов на Ярмарке недвижимости

С 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь» будет работать Ярмарка недвижимости. В рамках программы состоится целая серия мероприятий для риелторов и собственников коммерческой недвижимости, начинающих и состоявшихся бизнесменов.

19 октября на семинаре «Регистрация недвижимости: жизненные ситуации» (15.00–17.00, конференц-зал № 2, павильон № 3) дадут советы тем, кто планирует осуществлять какие-либо действия с объектами недвижимости, представителям бизнеса, общественным организациям, специалистам рынка недвижимости. Будут разобраны особенности подачи заявления в МФЦ, заключения договора с кадастровым инженером, договора долевого строительства, нотариальных сделок, также на мероприятии презентуют электронные услуги Росреестра. Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по телефону +7 (391) 274-92-44 или e-mail: oko@r24.rosreestr.ru.

На 20 октября запланирован круглый стол «Риелторы» (10.00–12.00, конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia) для начинающих и опытных риелторов, а также руководителей агентств недвижимости. Организатор встречи — Красноярский союз риелторов.

Состоится конференция «Клуб собственников коммерческой недвижимости» (13.00–17.00, конференц-зал № 3, павильон № 3). Организатором выступает интернет-портал коммерческой недвижимости Knkras.ru. Участие в мероприятии исключительно для собственников, представителей строительных и управляющих компаний по предварительной регистрации на komdir@knkras.ru.

Кроме того, 19 октября пройдет интерактивный семинар «Профайлинг как искусство перевода с русского на русский. Оперативная психодиагностика личности в бизнесе» (09.00–18.00, конференц-зал «А», павильон № 2). Тренером выступит Сергей Аксютенко — эксперт-профайлер, верификатор, официальный представитель Международной академии исследования лжи в Сибирском федеральном округе. Эксперт имеет 16-летний опыт работы в сфере охраны и безопасности, проведения служебных, внутренних расследований, проверки персонала, корпоративного профайлинга, сопровождения переговоров. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (391) 285-08-78.

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Также в первый день выставки состоится практический семинар «Опыт развития и управления в гостиничном бизнесе: эффективность, безопасность, классификация» (13.30–16.30, конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia). На семинаре будет представят успешный опыт и практические рекомендации управления отелем, включая опыт сочинской Олимпиады, обеспечения безопасности и подтверждение звездности отеля.

Подробная программа Ярмарки недвижимости доступна по ссылке. Выставка будет работать с 19 по 21 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.