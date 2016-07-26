Дайджест Newslab.ru: Возвращение черного неба

Грязный воздух распространился на другие микрорайоны Красноярска. Новая неделя не принесла жителям Красноярска улучшения качества воздуха. Общественники и горожане жалуются на то, что в понедельник в краевой столице снова зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Разобрались, что происходит.

«ВИЧ — это еще не смертный приговор»: откровения психолога «У тебя СПИД, и значит мы умрем», — пела Земфира. На самом деле, конечно, это не так — спасибо медицине. Но узнавая о своем диагнозе, ВИЧ-инфицированный пациент мыслит одинаково: «Всё, это конец». Потом он, будем верить, переживет это и вернется к нормальной жизни. Но сейчас человек в большой беде, и помощи ему ждать практически не откуда: рассказав родным и друзьям о диагнозе, можно навлечь еще большую беду и потерять и их. О том, как помогают таким людям, рассказывает медицинский психолог КГАУЗ Краевой «Центр СПИД» Валентина Фролова.

Новые уровни фитнеса с Level Up Как часто вы посещаете фитнес-клуб? Я, например, побывал там впервые. Нет, я не каноничный «офисный планктон» — просто живу рядом с Березовой рощей, где и бегаю. Разумеется, такие нагрузки подходят только для поддержания формы. Если есть задача изменить тело, нужен серьезный и комплексный подход. Фитнес-клуб в этом плане — идеальное место. О нем и расскажем. Встречайте: Level Up.

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