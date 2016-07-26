Всё про ЕГЭ-2018 и лучшие баритоны России: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь . Температура воздуха днём составит 4°C. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Материалы по теме «Скорее лизни карамельную стену!»: как нас угостили современным искусством Фоторепортаж с биеннале «Мир и мiръ»

В Красноярском музейно-выставочном центре проходит образовательная выставка StyleArt (0+). Специально для этой выставки команда музея разработала краткую образовательную программу для всех желающих окунуться в удивительный и прекрасный мир искусства, а также для тех, кто хочет познакомиться с красноярскими художниками. Выставка открывается в 10:00.

В 15:00 руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями, где ответит на вопросы, касающиеся качества образования и организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9. На встрече планируются прямые включения из регионов. Принять участие во встрече в Красноярске можно будет в лицее № 9 (Семафорная 247А). Подробнее читайте на Newslab.ru.

В «Арене. Север» состоится заключительный домашний матч хоккейного клуба «Сокол» в октябре (0+). Очередной соперник нашей команды — КРС «Хэйлунцзян» из китайского города Харбин. Начало в 19:00.

В Театре оперы и балета пройдет гала-концерт в честь 75-летия Муслима Магомаева «Парад лучших баритонов России» (12+). Начало в 19:00.