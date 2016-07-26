Дайджест Newslab.ru: Драма в ночном клубе

Знаменитая скалолазка Татьяна Руйга пожаловалась на избиение в красноярском ночном клубе. Впрочем, история не такая однозначная, посмотрите видео!

«Знали бы вы, что творят ваши дети»: рассказы красноярского вожатого Каждое лето в лагерях под Красноярском отдыхают около 20 тыс. школьников. На протяжении пары-тройки недель присматривают за ними не бдительные родители, а вожатые, многие из которых немногим старше своих воспитанников. На условиях анонимности мы пообщались с одним таким вожатым, чтобы выяснить, как на самом деле провели это лето ваши дети.

Секреты сточных вод Красноярска. Красноярские ученые разработали новый метод оценки качества очистки сточных вод. Технология предназначена в первую очередь для самих предприятий, чтобы они в онлайн-режиме могли контролировать свои стоки на каждом этапе очистки. Мы побывали в биолаборатории СФУ и выяснили, как их ноу-хау может изменить экологическую ситуацию в городе.

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