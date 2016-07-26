Студенты МГУ поздравят красноярцев с 500 днями до старта Зимней универсиады-2019

18 октября в Фанпарке «Бобровый лог» состоится масштабный праздник для красноярцев и гостей города, посвящённый 500 дням до старта Зимней универсиады-2019. Организаторами мероприятия выступает Дирекция Зимней универсиады-2019 и компания «Норникель» — Генеральный партнер Студенческих игр.

В начале праздника пройдет торжественный запуск часов обратного отсчета при участии министра спорта РФ Павла Колобкова и послов Студенческих игр: двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях Светланы Хоркиной, призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова и юного блогера Златы Демьяновой. Часы станут вторым подобным арт-объектом Зимней универсиады-2019 в Красноярске и новой достопримечательностью Фанпарка.

Также на мероприятии состоится церемония гашения памятной почтовой карточки, приуроченной к 500 дням до старта Студенческих игр. Участники мероприятия смогут отправить открытки с изображением символики Зимней универсиады-2019 своим родственникам и друзьям.

Кроме того, для гостей запланировано театральное представление, выступления популярных музыкальных групп, фотозоны и развлекательные площадки. Хедлайнерами вечера станут театральный проект «Театр на крыше», музыкальные группы «Лаймбридж» и «Дискотека Авария», резидент телепроекта StandUp на канале ТНТ Слава Комиссаренко.

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Также на мероприятии состоится телемост с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, где к поздравлениям присоединятся ректор Виктор Садовничий и студенты вуза. Участников онлайн-трансляции поприветствует от Красноярска исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Евгений Ваганов.

Все желающие красноярцы и гости города смогут приобрести сувенирную продукцию с символикой Студенческих игр в Фанпарке «Бобровый лог». В ассортименте товаров будут стикеры, магниты, блокноты, закладки, аксессуары для мобильных телефонов, подставки под горячее, а также сбитень и жевательная смолка.

Принять участие в празднике в Фанпарке «Бобровый лог» приглашаются все желающие. Добраться до места проведения можно будет на бесплатном автобусе от Центрального парка в 16:00 (со стороны ул. Горького). Вход на мероприятие свободный.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. В играх примут участие более трех тысяч молодых спортсменов из 50 стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.