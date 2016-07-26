В Красноярске пройдет большая Ярмарка недвижимости

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет ежегодная Ярмарка недвижимости. Участие в ней примут более 65 компаний, которые предложат жилую и коммерческую недвижимости в России и за рубежом.

На выставке будут представлены ведущие строительные компании Красноярска: «Ментал-плюс», «Сибагропромстрой», «Сибиряк», «СМ. Сити», «СибЛидер», «Монолитхолдинг» и «Стройтехмонтаж» и другие. Специально для ярмарки застройщики готовят выгодные спецпредложения, скидки и акции на покупку жилья для посетителей. На ярмарке будет работать «Стенд горящих продаж», где предложат эксклюзивные скидки на различные объекты недвижимости. В этом году данный стенд пополнится разделом «Новостройки», где компании-застройщики предложат сниженные цены на квартиры в новых жилых комплексах и микрорайонах города.

Помимо красноярской недвижимости, на ярмарке можно посмотреть и приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах юга России. Только на выставке будет представлена уникальная акция — квартиры в Санкт-Петербурге и Москве от 1,6 млн рублей.

Зарубежная недвижимость будет представлена такими странами как Турция, Вьетнам, Таиланд. Красноярцы смогут выбрать жилье в популярном курортном городе Нячанге во Вьетнаме. Впервые в выставке примет участие строительная компания Yekta Homes из Турции, которая предложит недвижимость на Анатолийском побережье Средиземного моря. Гости ярмарки смогут ознакомиться с зарубежной недвижимостью от бюджетной квартиры в новостройке до шикарной виллы. Жилье представят напрямую от застройщика по выгодным ценам.

Помимо жилых помещений, красноярцам представят раздел коммерческой недвижимости, где строительные компании и риелторские агентства предложат торговые и офисные помещения в современных бизнес-центрах и новостройках.

Для удобства посетителей на Ярмарке недвижимости будут работать 13 крупнейших банков, которые предложат наиболее выгодные ипотечные программы. Например, программу «ипотечные каникулы» на первичное и вторичное жилье. В связи с тем, что в сентябре 2017 года Центробанк снизил ключевую ставку, у посетителей будет возможность сравнить существующие на данный момент условия кредитования.

Кроме того, на Ярмарке недвижимости представят все сопутствующие услуги: продажа, аренда, инвестирование и страхование — все, что нужно для оформления имущества, регистрации права собственности и других операций с недвижимостью.

Всем, кто планирует покупку или уже купил жилье, будут полезны образовательные мастер-классы и семинары:

практический семинар от Росреестра «Регистрация недвижимости: жизненные ситуации»,

семинар «Как правильно инвестировать в недвижимость Таиланда»,

мастер-класс от дизайнеров «Используйте каждый метр в квартире, за который платите»,

семинар «Последние тенденции и новинки в индустрии дизайна интерьеров»,

круглые столы и тренинги для риэлторов и собственников коммерческих помещений.

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21 октября впервые в рамках ярмарки среди посетителей разыграют ценные призы: скидки и сертификаты на натяжные потолки, пластиковые окна, двери, мебель, сантехнику, сертификаты на услуги дизайнера и агентств недвижимости и другие подарки. Подробнее о розыгрыше по ссылке.

Ярмарка недвижимости пройдет с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 19 — 20 октября с 10:00 до 17:00, 21 октября с 10:00 до 17:00. Вход свободный.