Дайджест Newslab.ru: Новый спикер и праздники

Заксобрание края выбрало себе председателя — его место займет Дмитрий Свиридов. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на первой в этом политическом сезоне сессии.

Праздничные и выходные дни в 2018 году Чего россияне больше всего ждут каждый год? Конечно, всеми любимых народных праздников, позволяющих отдохнуть от тяжких будней, а иногда — устроить себе настоящие мини-каникулы. Мы подготовили для вас календарь праздничных и выходных дней в России в 2018 году.

Бар «Фирма»: китч, мемы и капелька бардака. Ребята, создавшие вечеринки SEKTA и ныне закрытый бар «ГОСТИ» (с занятной тусовкой, но посредственной кухней), развернулись ныне на площадях усопшего бара «Мюнхен» — итогом стал новый бар «Фирма» с ежедневными событиями, концертами, добротным меню и солидной коктейльной картой. Каждая фирма требует аудита и скрупулезной проверки, а уж тем более — заведение с таким названием.

«Мы строим храм науки, образования и культуры»: ректор о слагаемых успеха КрасГМУ Этой осенью Красноярский государственный медицинский университет отмечает свое 75-летие. Вуз с богатой историей, созданный в тяжелейшие годы войны, сегодня считается одним из лучших медицинских университетов России. В преддверии юбилея ‪Newslab.ru‬ встретился с человеком, который 13 лет находится во главе КрасГМУ, ректором Иваном Артюховым.

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