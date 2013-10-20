Астрономы обещают звездопад в ночь на субботу

На выходных жители Земли смогут увидеть метеорный поток Ориониды. Он бывает каждый год, но выпадает на разные даты. В этом году астрономы обещают звездопад в ночь на 21 октября: можно будет насчитать до 15-20 метеоров в час на темном, не засвеченном городскими огнями небе.

«В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанным с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды», — цитируют «РИА Новости» пресс-службу Московского планетария.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Луна в этот момент будет за горизонтом и не помешает наблюдениям.

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