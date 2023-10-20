«Нагло летел на красный»: около цирка автомобиль въехал в трамвай (видео)

На правобережье Красноярска автомобиль Suzuki разбил машину и врезался в трамвай. О происшествии сообщили очевидцы аварии.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, около восьми часов утра на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля. Происшествие попало на камеру наблюдения за дорогой. На записи видно, что черный автомобиль Suzuki выехал на перекресток в районе цирка (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 143а) на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211099. После удара иномарка выехала на пути и врезалась в трамвай.

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В пресс-службе дорожной полиции пояснили, что в аварии никто не пострадал.

Транспорт в ближайшее время уберут с проезжей части, причем Suzuki увезут на эвакуаторе.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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