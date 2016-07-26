Красноярцев предупредили о ветре и скользких дорогах

В субботу, 21 октября, по центральным районам Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер. По данным Среднесибирского УГМС, порывы ветра в первый выходной день будут достигать 15-18 м/с. При этом в столице края будет достаточно тепло: +9 °C днем, от +2 до +6 °C — ночью.

Во время ветра специалисты управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города рекомендуют красноярцам держаться подальше от легких построек, рекламных щитов и вывесок, не парковать машины возле стен домов, крупных деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Добавим, на севере центральных районов Красноярского края на автодорогах местами ожидается гололедица. В этой связи дорожные полицейские рекомендуют водителям незамедлительно поменять на автомобилях летние шины на зимние.

В ГИБДД также рассказали, что в Красноярске и на дорогах края ежедневно регистрируются ДТП, одной из причин которых становится несоответствие типов покрышек колес температурному режиму.

«На территории краевого цента зарегистрировано 58 ДТП, сопутствующей причиной которых стали технические неисправности автомобилей. Чаще всего авариям способствуют нарушения требований „Основных положений по допуску ТС к эксплуатации“ ПДД таких, как установка на одну ось шин с изношенным, либо разным рисунком протектора. Дорожные полицейские призывают водителей не экономить на личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения и не относиться легкомысленно к требованиям технического состояния своего транспортного средства», — призвали в полиции.

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