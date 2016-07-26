Дайджест Newslab.ru: «Заложники» в маршрутке

Красноярцы пожаловались на странного водителя автобуса, который взял их «в заложники». Водитель удерживал около 20 пассажиров в маршрутке, не желая открывать дверь. При этом он отказывался объяснить свои действия и хамил. Разобрались, что вообще происходит.

«Горжусь, что я азербайджанец!»: приключения Рустама в Красноярске Принято считать, что многие россияне мечтают поскорее «свалить» в поисках лучшей доли, а иностранцы, наоборот, ни за что не поедут жить в суровую Сибирь. Сегодня у нас в гостях Рустам Байрамов — он родился в Красноярске, но вырос и учился в Азербайджане, пока в 2014 году не вернулся сюда. Он рассказал, как тяжело ему пришлось в первое время, как учил язык, поступал в СФУ и знакомился с девушками.

Кино на выходных: «Геошторм», «Реальный Рокки» и ужасы в Таиланде Джерард Батлер спасает мир от стихии, легендарный боксер пускает кровь, влюбленные спасаются от проклятья, а психоаналитик играет в кошки-мышки.

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