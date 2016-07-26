На Ярмарке недвижимости красноярцев научат грамотно использовать каждый метр в квартире

На Ярмарке недвижимости в МВДЦ «Сибирь» 21 октября пройдет бесплатный мастер-класс «Используйте каждый метр в квартире, за который платите».

Красноярцам дадут советы дизайнеры с 10-летним опытом работы. Это обучающее занятие будет полезно новоселам и всем тем, кто мечтает поменять планировку в квартире, сделать ремонт и освежить интерьер. Мастер-класс пройдет в 15:00-16:00 в выставочном холле, участие бесплатное и не требует предварительной записи.

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А тех, кто хочет узнать о новых трендах в дизайне интерьера, приглашают на открытый семинар «Последние тенденции и новинки в индустрии дизайна интерьеров и декорирования помещений». Он пройдет здесь же часом раньше — с 14:00 до 15:00. Архитекторы и дизайнеры проведут обзор 4-й Международной выставки предметов интерьера и декора «Indecor Moscow» и 13-й выставки для профессионалов индустрии дизайна «I Saloni WorldWide Moscow».

В 16:30 среди посетителей пройдет розыгрыш ценных призов — денежных сертификатов на натяжные потолки, окна, жалюзи, балконы, двери и так далее. Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать по ссылке.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

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