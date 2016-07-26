Для участников конференции СУЭК провели экскурсию на Бородинский разрез

Техническим туром на крупнейший в России Бородинский разрез имени М.И. Щадова завершила свою работу III Международная научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке».

Организаторами представительного отраслевого форума, объединившего более 250 лучших горных инженеров и ученых в области разработки недр, выступила Сибирская угольная энергетическая компания при поддержке профильных институтов — ИПКОН РАН и Челябинского НИИ открытых горных работ.

«Несмотря на то, что наши предприятия были запроектированы еще в 80-е годы прошлого века, уже тогда в них были заложены самые передовые технологии, не теряющие актуальности и сегодня, — рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск Андрей Федоров. — Мы гордимся нашими разрезами, инженерным корпусом, и готовы вместе с наукой двигаться вперед, по пути непрерывных улучшений, чтобы сделать работу здесь еще более эффективной».

Экскурсия началась с Музея трудовой славы Бородинского разреза.

«Нам рассказали об истории строительства и становления предприятия, достижениях, победах, рекордах. Очень понравился макет угольного разреза, который в точности передает и технику, и открытую разработку. Мне как представителю профильного вуза все это близко», — поделился заведующий кафедрой открытых горных работ Забайкальского государственного университета Юрий Овешников.

Затем гости посетили смотровую площадку разреза, откуда открывается панорама горных работ протяженностью 7 километров, шириной 2 километра и глубиной более 100 метров. Участники экскурсии спустились в траншею на рабочую площадку роторного экскаватора ЭРП-2500 № 3 — гиганта высотой с десятиэтажный дом, на котором в феврале 2016 года впервые в истории отечественной угледобычи была отгружена потребителю миллиардная тонна угля с начала эксплуатации предприятия.

«Подобные встречи — отличная площадка по обмену опытом, — говорит начальник горного отдела АО „Апатит“ Валентин Шептура. — Интересно было познакомиться с предприятием, узнать, чем живут угольщики. Мы таким образом набираемся опыта, стараемся что-то положительное перенять и внедрить у себя».

Участники конференции также побывали на Бородинском ремонтно-механическом заводе, выпускающем целый спектр запасных частей на горную технику, оборудование для разрезов и обогатительных фабрик, инновационную продукцию и включенным в краевую программу импортозамещения дот 2020 года. «Что бросается в глаза — это энергия вашего персонала, — отметил доцент Сибирского федерального университета Михаил Кадеров. — Понравилась рабочая атмосфера, применяемые технологии. В целом такая атмосфера, что хочется к вам приезжать».

Опыт работы крупнейшего разреза России может оказаться полезным как для специалистов горной отрасли, так и для тех, кто их готовит, причем в разных странах.

«Я приехала из Монголии, работаю в горно-геологическом институте при Монгольском государственном университете науки и технологии, — рассказала о себе Халтар Шагдарын. — Преподаю студентам горную организацию и экономику. Впервые увидела Бородинский разрез, огромный роторный экскаватор. У нас тоже развивается угольная промышленность, но пока такого нет. Я студентам своим покажу и коллегам».

Участники конференции также заявили о желании вновь встретиться в Красноярске на подобном отраслевом форуме.

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