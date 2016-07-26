После ремонта теплосети на улице Вильского проведут благоустройство

На месте повреждения теплосети на улице Вильского в Красноярске после завершения работ уложат временное асфальтовое покрытие.

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) проведет засыпку и утрамбовку грунта, установит бордюры, а при условии сухой погоды на этой территории выполнят временное асфальтирование. Все эти работы компания сделает после мероприятий по устранению повреждения трубопровода.

Завтра, 21 октября, оперативно-ремонтный персонал компании продолжит ремонт поврежденного участка теплотрассы — обратного трубопровода. С 10:00 до окончания ремонтных работ (ориентировочно до 20:00) будет ограничено теплоснабжение по следующим адресам:

ул. Вильского, 3, 6, 6а, 8, 10, 12, 14ж, 14и, 16, 16а, 16г, 18а, 18г, 18д;

ул. Елены Стасовой, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Горячее водоснабжение в указанных домах сохранится.

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Накануне на теплосети на улице Вильского возникла течь. Ремонтные бригады устранили повреждение на подающем трубопроводе. Тепло в дома жителей окрестных домов начало поступать с 18:00. Горячее водоснабжение не прекращалось.

В 2017 году КТТК провела текущий ремонт отдельного участка трубопровода. Оставшаяся часть теплотрассы на ул. Вильского, включая поврежденную, будет переложена в ходе капитального ремонта в 2018 году. После чего на этом участке компания в обязательном порядке восстановит газон, уложит бордюрный камень и постоянный слой асфальтового покрытия на проезжей части.

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