Цыганский оркестр, «День снежного барса» и история алфавита: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём в субботу составит 8°C, а в воскресенье — 9°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Суббота, 21 октября:

Начать выходные красноярцам советуют с похода на Столбы по одному из самых известных маршрутов: из Бобрового лога по канатно-кресельной дороге и дальше по Каштаковской тропе (6+). Сбор группы в 10:00 на остановке «Фанпарк Бобровый лог». Участие бесплатное по записи здесь.

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В 10:45 начнется полумарафон «Енисей-Батюшка» (0+). К участию допускаются все желающие, годные по состоянию здоровья. Регистрация участников будет проводиться на месте старта. Место действия: Набережная Енисея (возле Центрального парка).

В «Роевом ручье» пройдет «День снежного барса» (0+). Снежные барсы относятся к редким кошкам и занесены в Красную книгу России. В Парке «Роев ручей» сейчас живет один снежный барс по имени Драгон. В свой праздник он получит в подарок снежное мороженое, для изготовления которого собрали снег на Столбах. Подарок в этот день получит еще и каждый посетитель. Начало в 14:00.

В 16:00 в «Арене. Север» мужская команда БК «Енисей» сыграет с одним из своих самых непримиримых соперников — «Нижним Новгородом» (6+). В прошлом сезоне красноярцы впервые смогли одержать над «чёрно-белыми» две победы — дома и в гостях. Вызов нового игрового года — повторить прошлогодний результат.

В 18:00 в Юдинке начнется «Гитарник», где выступит группа томских музыкантов (0+). Если вы любите гитарную музыку — фолк, рок, авторскую песню, то вам сюда.

В большом зале Филармонии с концертом «Сто скрипок» выступит Будапештский цыганский симфонический оркестр (6+). На самом деле, скрипок 50. Плюс — 10 альтистов, 10 виолончелистов, 11 контрабасистов, 6 цимбалистов и 10 кларнетистов. Оркестр играет без нот и не имеет дирижера в обычном понимании этого слова. Каждым номером, солируя, дирижирует один из музыкантов, что придает выступлению невероятное ощущение живости и абсолютной свободы. Начало в 19:00.

Воскресенье, 22 октября:

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В 11:00 начнется бесплатная пешеходная экскурсия «Базайская видовка» (14+). Сбор группы на остановке «Полигон». Для участия в экскурсии нужно зарегистрироваться здесь.

В 12:00 в Юдинке начнется полезное занятие для детей «Неизвестная азбука» (10+). Юные гости изучат историю алфавита, прослеживая основные этапы превращения рисунков в буквы. Им предстоит разгадать ребусы, расшифровать акрофоны и иероглифы, написать древние письма и нарисовать различные знаки.

В Юрте пройдет концерт этноэлектронного проекта Sage (18+). По словам самих музыкантов, в основе их творчества — поиск взаимодействия древних и современных способов создания музыки; сохранение и развитие культурного наследия народов мира. Начало в 18:00.

В ночном клубе «Эра» выступит популярный рэпер Хаски (16+). Начало в 19:00.