Для красноярцев в «Медведь-Восток» действует спецпредложение на автомобиль Skoda Octavia

В октябре у официального дилера Skoda «Медведь-Восток» действуют привлекательные условия на покупку автомобиля Skoda Octavia.

До конца месяца приобрести автомобиль Skoda Octavia можно будет с экономией до 152 000 рублей*. По-прежнему актуальны программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto.

Помимо этого, можно воспользоваться выгодным кредитным предложением на Skoda Octavia за 7900 рублей в месяц.**

Официальный дилер Skoda в Красноярске «Медведь-Восток» Адрес: ул. 9 Мая, 72

Тел.: +7 (391) 2 128 728

Сайт: skoda.medved-vostok.ru ул. 9 Мая, 72+7 (391) 2 128 728

Полные условия данных и других специальных акций доступны по ссылке.

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*Выгода достигается при покупке Octavia Ambition с пакетом WE6 2017 г.в. при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин. Сроки акции с 01.10.2017-31.10.2017. Подробности в отделе продаж.

**Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 7 900 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») «ŠKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever» на покупку нового автомобиля ŠKODA Octavia с расчетной розничной ценой 940 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 385 580 рублей (41,02% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 376 000 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 14,20% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ № 364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,70% годовых.

Основные условия кредитования Банка по программе «ŠKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever»: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 14,20% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2016 г. по 31.10.2017г.

Условия предоставления кредита действительны на 01.10.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.