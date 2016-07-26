Ленивый пёс и спектакль Винокура: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 9°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В Пилоте проходит выставка, посвященная уличному персонажу, известному красноярцам как Ленивый пёс (12+). На выставке можно будет увидеть новые работы автора — молодого художника, который из соображений безопасности решил остаться инкогнито. Выставка открывается в 11:00.

В Гранд холл «Сибирь» со спектаклем «Приходите, посмеемся» выступит народный артист Владимир Винокур (12+). Начало в 19:00.

В «Эре» впервые в Красноярске пройдет концерт группы RADIO TAPOK (16+). В репертуаре отечественного проекта RADIO TAPOK зарубежные рок-хиты на русском языке. Начало концерт в 19:00.

В 19:00 в кафе «Rada» (ул. Каратанова,17) пройдет семинар для женщин «Как выйти замуж». Профессиональный психолог расскажет, какие женщины нравятся мужчинам, почему большинство девушек не замужем, как и где познакомиться с мужчиной мечты, и что говорить на первом свидании.

В концертной студии «Дождя» покажут постановку по мотивам романа Владимира Набокова «Лолита» (18+). Начало в 20:00.