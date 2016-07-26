Канские полицейские привезли из командировки в Сочи пенсионера-преступника

В Сочи красноярские полицейские задержали мужчину, который 10 лет назад сбежал из-под следствия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В июле 2006 года трое мужчин обокрали квартиру в Канске Красноярского края. Как выяснили полицейские, один из злоумышленников был знаком с владельцем жилья и сначала похитил у него ключи от квартиры. Потом вместе с двумя друзьями он вынес из нее имущество на сумму 200 тыс. рублей.

Мужчин поймали, но осудить смогли лишь двух из них — один отправился в места лишения свободы на 13 лет, а второй провел там шесть лет.

«Третий фигурант уголовного дела, воспользовавшись тем, что в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск», — пояснили в пресс-службе.

Спустя десять лет 63-летнего мужчину нашли в Сочи. В Краснодарском крае пенсионера задержали сотрудники МО МВД России «Канский». Сейчас его привезли в Красноярский край, где он предстанет перед судом.