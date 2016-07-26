В Красноярске пройдет благотворительный флешмоб по вязанию

28 октября на выставке «Арт-Красноярск» пройдет большой благотворительный флешмоб по массовому вязанию «Доброе одеялко». Идея акции в том, чтобы связать и подарить маленьким пациентам онкогематологического отделения Детской краевой больницы Красноярска красивый и теплый подарок.

Флешмоб пройдет с 11:00 до 16:00. Принять участие в нем сможет каждый, кто владеет простейшей техникой вязания крючком или спицами. Участникам предстоит вязать так называемые «бабушкины квадраты» (10х10 см), из которых впоследствии будет собран один большой плед. На площадке проведения флешмоба участникам выдадут все необходимое для вязания. Также можно прийти со своими инструментами, пряжей и даже с готовыми квадратами и пледами. Кроме того, можно принести и пожертвовать проекту материалы и готовые изделия: вязаные игрушки, шапочки и прочее.

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В воскресенье, 29 октября, на торжественной церемонии закрытия выставки «Арт-Красноярск» представят готовое одеяло, а также наградят самых активных участников флешмоба.

Проект «Доброе одеялко» реализуется АНО РПТДиГС «Мастерская Добра» с марта 2017 года. Первая акция была приурочена ко Дню защиты детей 1 июня: тогда 56 детей получили яркие теплые подарки.

Выставка искусства и декоративно-прикладного творчества «Арт-Красноярск» пройдет с 25 по 29 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).