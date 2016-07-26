Красноярцев позвали на тренировки под открытым небом

Тренировки по бегу, которые стали популярны среди красноярцев летом, возобновляются в Татышев-парке в осенний период, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На тренировках горожан научат правильному и полезному бегу опытные тренеры проекта «Беги за мной! Красноярск». Занятия включают в себя не только практическую часть, но и теоретическую. Начинающие бегуны узнают о правильной технике бега и о том, как получить от бега удовольствие. Для опытных бегунов, отмечают организаторы, это еще одна возможность улучшить свои результаты в компании единомышленников.

«Мы проводили тренировки по бегу на протяжении всего лета, но этим решили не ограничиваться, поскольку в осенне-зимний период пользы от бега не меньше, а число желающих приобщиться к культуре бега и принимать участие в забегах, марафонах в нашем городе постоянно растёт. Главное — правильная экипировка в холодное время года. В итоге при такой системе не будет ни перегрева организма, ни переохлаждения», — рассказала руководитель муниципального штаба флагманской программы «Беги за мной! Красноярск» Эля Рустамова.

Тренировки будут проходить по средам и пятницам в 18:00 на территории Татышев-парка, место встречи — дирекция спортивно-массовых мероприятий. Участие в тренировках бесплатное. Требуется обязательная предварительная запись на сайте: Zamnoy.info.ru. Узнать подробности и полезную информацию о беге можно в официальной группе проекта «Беги за мной! Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте». Возрастная категория — от 14 до 30 лет.