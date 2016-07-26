Красноярцы завоевали медали на первенстве мира по фитнес-аэробике

Красноярские команды выиграли медали первенства мира по фитнес-аэробике, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.
С 17 по 21 октября в городе Лейден (Нидерланды) прошел чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике в дисциплине «Хип-хоп». В соревнованиях принимали участие представители более 10 стран мира, среди которых воспитанники красноярской «Комплексной спортивной школы». Их успешное выступление позволило выиграть сразу несколько медалей турнира.
Так, первое место в категории «кадеты» заняла красноярская команда «Бласт» (старший тренер-преподаватель Анастасия Попова), в категории «юниоры» также первыми стали члены команды «Черри» (старший тренер-преподаватель Анастасия Попова), второе место в категории «кадеты» завоевала команда «Умка Страйк» (тренер-преподаватель Дмитрий Ковригин), бронзовыми призерами в категории «юниоры» стали участники красноярской команды «Сталкер» (тренер-преподаватель Людмила Иванова ).
В соревнованиях дуэтов из 23 команд красноярцы заняли призовые места в категории «кадеты»:
- 1 место — «Дубль Бласт» — Никита Антонов и Елизавета Желтова;
- 2 место — дуэт «Умка Джи» — Алина Семкина и Мария Сандецкая.